Daryl Impey vloert Tiesj Benoot in Tour-sprintduel

De Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Mitchelton-Scott) heeft vandaag de negende etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. In een sprint met twee klopte hij Tiesj Benoot (Soudal Lotto). De Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) blijft in het geel op de Franse nationale feestdag. Tijdens de rit over 170,5 km tussen Saint-Étienne en Brioude kregen de renners een klim van eerste categorie en twee hellingen van derde categorie voorgeschoteld. In het eerste wedstrijduur ontstond een kopgroep van 15 renners, met daarbij Jasper Stuyven, Oliver Naesen en Tiesj Benoot. Al snel bleek dat de winnaar uit deze groep zou komen. Na heel wat strijd voorin bleven op acht kilometer van de meet enkel nog Benoot en Daryl Impey over. Ze trokken met twee naar de finish, waar de Zuid-Afrikaan zijn snelle benen etaleerde.

De Tsjech Jan Tratnik werd derde. Met Oliver Naesen, 4e, en Jasper Stuyven, 5e, eindigden er nog twee Belgen in de top vijf.







Morgen staat de tiende etappe op het programma, een rit over 217,5 kilometer tussen Saint-Flour en Albi met onderweg drie hellingen van derde en één helling van vierde categorie. Dinsdag is het rustdag.

bron: Belga