Achttiende editie TW Classic uit de startblokken

Op de festivalweide van Werchter is vanmiddag de achttiende editie van TW Classic van start gegaan. Op het eendaagse muziekfestival in Rotselaar worden 52.000 bezoekers verwacht. De Lijn zet vanuit de stations van Leuven en Aarschot extra bussen in naar het festivalterrein. De Schots-Australische soul- en rockmuzikant Jimmy Barnes mocht het festival openen, als eerste van zeven groepen. Het namiddagprogramma bevat voorts optredens van de Amerikaanse rockband Switchfoot, het John Butler Trio met rootsmuziek uit Australië en de Britse rockband Skunk Anansie.

De Lijn zet zondag tientallen extra bussen in voor TW Classic. De Vlaamse vervoermaatschappij brengt muziekliefhebbers in twintig minuten van het station in Leuven naar het Festivalpark in Rotselaar en omgekeerd. De halte op de Wijgmaalsesteenweg ligt op wandelafstand van de festivalweide. De bussen pendelen doorlopend tot morgenochtend 2 uur.







Tussen 19 en 23 uur ligt de frequentie wat lager. Voor reizigers met een e-treinbiljet TW Classic is de pendelbus inbegrepen in de prijs van dat ticket.

Dat speciale e-treinbiljet kost 19 euro voor heen- en terugreis, ongeacht de afstand. De NMBS legt speciale nachttreinen in met eindbestemming Oostende, Roeselare, Lokeren, Genk, Mol en Tongeren. Een nieuwigheid is dat de nachttreinen richting Oostende, Roeselare, Lokeren en Genk vertrekken vanuit het station in Leuven en die naar Mol en Tongeren vanuit Aarschot.

bron: Belga