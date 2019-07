Daarom val je niet af, ondanks je vele sportsessies

Werk je aan een summerbody en sport je daarom extra veel? Geen zorgen als het je niet lukt, uit een nieuwe studie blijkt dat mensen die willen afvallen door te sporten, hier vaak jammerlijk in falen.

We hebben de neigen om te compenseren. We eten meer na een sportsessie om onszelf te belonen. Uit een studie, die gepubliceerd werd in de American Journal of Clinical Nutrition, blijkt dat mensen die over een periode van een half jaar veel hadden gesport, minder waren afgevallen dan verwacht. De reden? Er werd meer gegeten. “Het idee is dat als je nu gaat joggen, je daarna een donut hebt verdiend”, zegt onderzoeksleider Timothy Church aan The New York Times. Wie de donut wel liet staat, viel wél af.