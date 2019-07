De tropische storm Barry heeft de status van orkaan verworven, zo heeft het Nationaal Orkaan Centrum (NHC) in de Amerikaanse staat Florida meegedeeld. Barry is een orkaan van categorie 1 op de Saffir-Simpson schaal waarbij 5 de hoogste is.

De categorie 1 betekent een continue windsnelheid van 119 tot 153 km per uur.

Barry nadert ondertussen de kust van de staat Louisiana.







Bron: Belga