Nieuw waterproductiecentrum op komst in Oostende

In Oostende is drinkwaterbedrijf FARYS bezig met de bouw van een nieuw waterproductiecentrum. De installatie zal in principe vanaf 2020 brak kanaalwater omzetten naar drinkwater van hoge kwaliteit, een proces dat vrij uniek is voor West-Europa. Concreet zal in het nieuwe waterproductiecentrum water uit het kanaal Brugge-Oostende in meerdere fases gefilterd worden. Bij de doorgedreven zuivering van het brak water wordt gebruikt gemaakt van de omgekeerde osmose, een toegepaste zuiveringsmethode.

De site is ook uniek door de aanmaak van hoogkwalitatief drinkwater, terwijl dergelijke installaties doorgaans slechts voor industrieel proceswater zorgen. Het uiterst gefilterde water wordt op een natuurlijke wijze van minerale bestanddelen voorzien, zodat het als drinkwater ook voldoet aan alle normen en voorschriften.







Waterintercommunale Farys bouwt de ontziltingsinstallatie in Oostende omdat er bijzonder weinig grondwater aan de kust is. “Als u in Oostende de kraan openzet, komt dat blauwe goud eigenlijk uit de Ardennen”, aldus vrt.be. “Er loopt vanuit Dinant via Brussel een waterleiding die het Ardense water tot aan de kust voert. Deze transportkosten leiden tot hoge waterfacturen.”

Na het bouwverlof gaan de werken hun laatste fase in. Vanaf begin 2020 zal het station dagelijks tot twaalf miljoen liter drinkwater leveren aan de middenkust. “FARYS anticipeert zo op mogelijke effecten van klimaatwijziging en droogte, en speelt in op de gekende krapte aan drinkwatervoorraden in dit deel van het land”, klinkt het in een persbericht.

