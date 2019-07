Minstens zes doden en duizenden mensen dakloos door overstromingen in India

In de Indische staat Assam zijn zeker 870.000 mensen getroffen door zware overstromingen na hevige moessonregens. Daarbij vielen al zeker zes doden. Meer dan 1.500 dorpen zijn overstroomd, duizenden mensen zijn dakloos. Volgens de lokale autoriteiten zijn er reddingsteams aanwezig in zeker 21 van de 33 districten in de staat, waar in totaal 1.556 dorpen onder water staan. Daarbij zijn al zeker zes doden geteld: vijf mensen zijn verdronken, een andere kwam om het leven in een aardverschuiving.

Zeker 870.000 mensen zijn getroffen door de vloedstromen. Ze zijn op de vlucht, zitten vast in hun huizen of zijn vee en landbouwgrond verloren. Ongeveer 8.000 mensen verblijven in speciaal opgerichte kampen van de overheid.







De regen heeft ook het belangrijkste natuurpark in de noordoostelijke staat, het Kaziranga National Park, deels onder water gezet. Het gebied is een van de belangrijkste leefgebieden van neushoorns ter wereld.

Volgens de weerdiensten blijft het ook de komende dagen nog regenen in de regio. Het moessonseizoen in India begint in juni en duurt nog tot september.

