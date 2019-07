Man verwondt negen mensen met pepperspray op spoeddienst van Duits ziekenhuis

In Duitsland heeft een 66-jarige man op de spoedafdeling van een ziekenhuis negen mensen verwond met pepperspray. De zestiger was door agenten naar het ziekenuis in Fulda, een stad in de deelstaat Hessen, overgebracht voor een psychiatrisch onderzoek, meldt de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag. Eens op de spoedafdeling aangekomen werd de man steeds agressiever, waarop de agenten om versterking vroegen. Plots haalde de patiënt een busje pepperspray tevoorschijn en spoot ermee in de richting van de politiemensen en ziekenhuismedewerkers. Vier agenten en vijf personeelsleden van het ziekenhuis raakten gewond.

De activiteiten op de spoeddienst lagen gedeeltelijk stil tot de brandweer de ruimte waarin het incident zich afspeelde, voldoende had verlucht.

De amokmaker werd overgebracht naar een gesloten afdeling van de psychiatrie. Hij zal zich later moeten verantwoorden wegens het bieden van weerstand aan ordehandhavers en het toebrengen van lichamelijk letsel.

bron: Belga