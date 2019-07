Loer naar de Apollo-landingsplaatsen

In de nacht van 20 op 21 juli zal het een halve eeuw geleden zijn dat Apollo-11 op de Maan is geland en dat de eerste mens voet op het hemellichaam heeft gezet. Het gerenommeerde magazine Astronomy Now herdenkt de historische gebeurtenis in zijn julinummer op een orginele manier. Naast het obligate verhaal van de Maanlanding reikt het tijdschrift een handleiding aan voor wie met een telescoop wil kijken naar de plaatsen op de Maan waar een Apollo is neergestreken. Dat zijn er zes.

In totaal zijn 27 mensen naar de Maan gevlogen, twaalf hebben er op gewandeld met als eerste Neil Armstrong.

bron: Belga