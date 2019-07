Barry – Tropische storm is orkaan geworden (2) geen vluchten meer naar en van New Orleans

De tropische storm Barry heeft zaterdag de status van orkaan verworven, zo heeft het Nationaal Orkaan Centrum (NHC) in de Amerikaanse staat Florida meegedeeld. Barry is een orkaan van categorie 1 op de Saffir-Simpson schaal waarbij 5 de hoogste is.

De categorie 1 betekent een continue windsnelheid van 119 tot 153 km per uur.

Barry nadert ondertussen de kust van de staat Louisiana.

De internationale luchthaven Louis Armstrong in New Orleans heeft getweet zaterdag alle vluchten naar en van de vlieghaven te schrappen ivm de potentiële impact van Brry. Als het weer het toelaat zullen de meeste luchtvaartmaatschappijen morgen/zondag weer normaal opereren.

