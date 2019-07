Al ruim 41.000 zelfstandigen maakten gebruik van nulbijdrage voor eerste werknemer

Op drie jaar tijd hebben meer dan 41.000 zelfstandigen gebruikgemaakt van de maatregel waardoor ze geen werkgeversbijdragen moeten betalen voor hun eerste aanwerving. Dat meldt het kabinet van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld).

De maatregel van de zogenaamde nulbijdrage is van kracht sinds 1 januari 2016 en loopt in principe tot 31 december 2020. Hij maakt deel uit van het maatregelenpakket van de federale regering voor de taxshift, om de loonlasten te verlagen. Een onderneming die voor het eerst een job creëert, hoeft voor die job nooit werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid te betalen.

Sinds de invoering tot eind vorig jaar maakten al 41.213 zelfstandigen gebruik van de vrijstelling. In het laatste kwartaal van 2018 alleen werden 2.713 eerste werknemers aangeworven, 7 procent meer dan tijdens het voorgaande kwartaal.

Vooral in de sectoren handel (19,3 procent), bouw (14,7 procent) en horeca (12,7 procent) benutten ondernemingen de nulbijdrage.

bron: Belga