Dit moet je doen bij tekenbeten

Tijdens de zomer gaan we allemaal weleens wandelen. In het bos voor wat verkoeling, door de velden voor de prachtige vergezichten of gewoon in de tuin om even wat lucht te scheppen. Want bij mooi weer is er niets leuker dan even genieten van de natuur. Dat betekent jammer genoeg ook dat je vatbaarder bent voor tekenbeten.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een wespensteek, voel je een tekenbeet niet meteen. Het is daarom heel belangrijk om jezelf na het wandelen of buiten zijn grondig te controleren op teken. Het ongedierte is namelijk niet meteen schadelijk, maar kan wel drager zijn van de ziekte van Lyme of van het tekenencefalitis-virus, dat hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Het is dus belangrijk om die tekenbeet op te sporen en correct te behandelen. Het Rode Kruis geeft uitleg.

Was je handen en trek wegwerphandschoenen aan. Ga na wat er mis is. Je moet niet bij elke tekenbeet naar een arts. Ga naar een arts als het slachtoffer last krijgt van een rode vlek of kring op de huid in de eerste weken na de tekenbeet of

andere ziektetekenen, zoals koorts of gewrichtspijn. Verwijder de teek zo snel mogelijk met een tekentang. Gebruik enkel een pincet als je geen tekentang hebt. Neem de teek vast bij de monddelen en zo dicht mogelijk tegen de huid van het slachtoffer. Trek de teek geleidelijk, maar stevig uit de huid. Gebruik je een tekentang type grijptangetje? Trek de teek recht uit de huid. Gebruik je een tekentang type koevoet? Maak een draaiende beweging. Gebruik je een pincet? Trek de teek recht uit de huid. Reinig de wonde uitgebreid met stromend water. Ontsmet de wonde nadien met een niet-verkleurend ontsmettingsmiddel. Noteer de datum van de beet en de plaats van de wonde. Zo kan je indien nodig later de dokter correct informeren.