Tour de France – Tejay van Garderen stapt met gebroken hand uit de Tour

De Amerikaan Tejay van Garderen gaat zaterdag niet meer van start in de achtste etappe van de Tour de France. De renner van Education First heeft bij een val in de zevende etappe zijn linkerhand gebroken. Bij die val, kort na de start van de etappe in Belfort, was ook de Nederlander Mike Teunissen (Jumbo-Visma), de eerste geletruidrager in deze Tour, betrokken. “Het was mijn eigen schuld. Ik keek naar beneden omdat ik iets van een papiertje aan mijn fiets zag wapperen en vervolgens knalde ik vol op een verkeerseiland”, zei de onfortuinlijke Van Garderen, die plat op zijn gezicht en hand viel. Met een pijnlijke hand en geschaafd gezicht reed hij de 223 kilometer lange etappe naar Chalon-sur-Saône toch uit. Pas aan de meet liet hij zich medisch onderzoeken. De foto’s wezen een breuk in zijn linkerhand uit. De breuk is gespalkt, waardoor Van Garderen niet meer goed kan sturen.

De 30-jarige Van Garderen eindigde twee keer als vijfde in de Tour: in 2012 en in 2014.

bron: Belga