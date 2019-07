“Facebook schikt schandalen voor 5 miljard”

Facebook moet 5 miljard dollar betalen als gevolg van een reeks privacyschandalen. Beurswaakhond FTC heeft deze week goedkeuring gegeven aan een schikking over onder meer het grote lek waarbij gegevens van gebruikers bij Cambridge Analytica terechtkwamen. Dat meldt The Wall Street Journal vrijdagavond. Het socialemediabedrijf liet eerder al weten 3 miljard dollar opzij te hebben gezet voor de kwestie. Facebook zei eerder dit jaar ervan uit te gaan dat de kosten uiteindelijk tussen de 3 en 5 miljard dollar zouden bedragen.

Dit jaar kwam naar buiten dat het campagnebureau Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang had tot persoonlijke gegevens van miljoenen Facebookgebruikers. Die informatie werd onder meer gebruikt voor de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016. Met de schandalen zou Facebook de regels van een eerdere schikking in 2011 hebben overtreden. De FTC kan alleen boetes uitdelen aan bedrijven die meermaals in de fout gaan.

Bron: Belga