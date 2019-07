Amerikaanse minister van Werk Acosta stapt op

De Amerikaanse minister van Werk Alexander Acosta treedt af. Dat maakte president Donald Trump bekend, na de zware beschuldigingen van seksueel misbruik tegen multimiljardair Jeffrey Epstein. Trump zei dat het de beslissing van Acosta zelf was. De voorbije dagen kwam Acosta onder zware druk te staan vanwege een omstreden schikking van meer dan tien jaar geleden. Door de schikking, waarmee Acosta als toenmalig openbaar aanklager in Florida heeft toegestemd, bleef Epstein gespaard van een federaal proces. Woensdag nog verweerde Acosta zich toen de Democraten zijn ontslag eisten en verdedigde hij zijn optreden als aanklager. Het openbaar ministerie in New York legde Epstein maandag negen nieuwe feiten ten laste. Het beschuldigt hem ervan tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt.

Bron: Belga