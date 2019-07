Africa Cup 2019 – Winkel rond Champs-Elysées geplunderd bij bijeenkomst na overwinning van Algerije

Twee winkels in de buurt van de Champs-Elysées in Parijs zijn donderdagavond geplunderd door tientallen mensen die samenkwamen om de overwinning van Algerije in de kwartfinales van de Africa Cup te vieren. Dat heeft AFP ter plaatse vastgesteld. Rond 21 uur kwamen enkele duizenden mensen samen op de bekende Franse laan om de overwinning van Algerije op Ivoorkust te vieren. Iets voor middernacht drongen enkele groepen drie motorwinkels binnen op de Avenue de la Grande Armée. Twee winkels werden geplunderd. Zo gingen de relschopper ervandoor met accessoires zoals helmen en handschoenen, maar ook met motors voordat de politie tussenbeide kon komen.

De politie zette traangas in om de mensen uit elkaar te drijven aan de Place de l’Etoile. Volgens AFP is zeker een persoon opgepakt door de politie.

Rond 1.30 uur was het opnieuw rustig in de buurt.

Bron: Belga