VIDEO. Steve-O doet Bottle Cap Challenge met zijn derde been

Tenzij je de laatste weken onder een steen hebt doorgebracht, heb je waarschijnlijk al eens van de Bottle Cap Challenge gehoord. Tal van sterren waagden er zich al aan, maar Steve-O van Jackass spant de kroon wat originaliteit betreft.

Toch nog even recapituleren voor de digitale leken onder ons. In de Bottle Cap Challenge proberen mensen met hun voeten een dop van een flesje af te trappen. De succesvolle poging delen ze vervolgens op Facebook of Instagram.

Kendall Jenner







Bij zo’n challenge weet je één ding. Binnen no-time gaan ook de (wannabe) beroemdheden het proberen en het delen. Zo zagen we Zlatan al trappen en deden ook mensen als Kendall Jenner en Mariah Carey een poging. Die waren echter niet zo bijzonder als die van Steve-O. Hij deed het met zijn derde been. Gelukkig is het wel geblurd.