Spullen van tennislegende Boris Becker geveild voor schuldeisers

Meer dan 80 voorwerpen uit de carrière van de Duitse tennislegende Boris Becker zijn onder de hamer gegaan. De gedwongen veiling bij het Britse veilinghuis Wyles Hardy & Co was nodig om Beckers schuldeisers te kunnen afbetalen. De 51-jarige ex-tennisster werd in 2017 door een Britse rechtbank insolvent verklaard. Eind juni 2018 werd een verkoop per opbod in extremis door Beckers advocaten tegengehouden. Daarop ontstond een strijd over een vermeende onschendbaarheid van de zesvoudige grandslamwinnaar door een diplomatieke functie voor de Centraal-Afrikaanse Republiek, waardoor hij niet vervolgd zou kunnen worden voor insolventie. Maar een rechtbank verlengde de status van insolventie eind 2018 voor onbepaalde tijd.

Talrijke dingen – trofeeën als bekers en andere onderscheidingen, maar ook persoonlijke spullen als horloges en een sok van de meervoudige winnaar van Wimbledon – gingen naar de hoogste bieder om de schuldeisers af te lossen. De 82 online geveilde memorabilia moesten zo’n 500.000 Britse pond (557.000 euro) opbrengen. Een oude tennisracket van Puma, getekend door Becker, ging voor bijna 15.000 euro de deur uit. Een “Man van het Jaar”-trofee uit 1985 leverde 34.000 euro op. Een replica van de Wimbledon-trofee, die de Duitse Tennisfederatie aan Becker gaf na zijn zeges op het Londense gras in 1985 en 1986, ging voor ruim 35.750 euro onder de hamer.







bron: Belga