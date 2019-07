Roger Waters, ex-bassist Pink Floyd, stuurt concertfilm naar de bioscoop

Roger Waters, ex-bassist en -zanger van Pink Floyd, heeft aangekondigd dat er later dit jaar in de bioscopen een film te zien zal zijn van zijn US + Them tournee die ook twee dagen in Antwerpen heeft halt gehouden. Dit heeft het gezaghebbende loudersound.com donderdag gemeld. Waters tourde in 2017 en 2018 door Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk. Op 18, 19, 22 en 23 juni vorig jaar, zowat een maand na zijn passage in het Antwerpse Sportpaleis, concerteerde hij ook in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Uit die concerten hebben Waters en Sean Eavens (die ook al meewerkte aan de van 2014 daterende concertfilm ‘The Wall’) nu een film gepuurd. Die bevat onder meer songs uit zijn Pink Floyd periode en zijn jongste album ‘Is This The Life You Really Want?’.

Wereldwijd zal die op 2 en 6 oktober in de bioscoop te zien zijn, tickets zijn vanaf 17 juli te koop.

bron:Â Belga