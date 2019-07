Ramkraak op Belfius-kantoor in Halen

Afgelopen nacht heeft er rond twee uur een ramkraak plaatsgevonden op een bankkantoor in Halen. De schade aan het kantoor is groot, zo laat het parket van Limburg vandaag weten. De verdachten gingen aan de haal met een kluis. Eerder had Belfius de kraak al bevestigd. R 02.00 uur werd de politie Limburg Regio Hoofdstad opgeroepen voor een ramkraak op de Markt in Halen. Twee voertuigen ramden er het bankkantoor. Verschillende gemaskerde personen gingen het kantoor binnen en namen een kluis met een som geld mee.

De verdachten namen de vlucht met de twee voertuigen. Ze zijn tot op heden niet gevat.







De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse voor de eerste vaststellingen. Het verder onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie Limburg.

bron:Â Belga