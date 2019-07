Parlementsvoorzitter Van Dijck weggeleid op 11 juliviering

Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) heeft na zijn 11 julitoespraak vroegtijdig de viering op het Brusselse stadhuis verlaten. Volgens een artikel van P-magazine zou hij samen met een prostituee fraude hebben gepleegd. Het online artikel werd gepubliceerd op het moment dat hij zijn 11 julitoespraak hield. Geen van de N-VA-woordvoerders wil voorlopig reageren op het bericht. Een bevestiging of de beschuldigingen kloppen, is er ook nog niet. Na een woelige week, waarin hij in opspraak kwam omdat hij in dronken toestand op een aanhangwagen is gebotst, mocht Van Dijck vandaag als kersverse parlementsvoorzitter zijn 11 julispeech houden in het Brusselse stadhuis. In die speech herhaalde Van Dijck zijn verontschuldigingen. “Maar ik kan de klok ook niet terugdraaien”, klonk het.

Maar nog tijdens de speech dook er een bericht op bij P-magazine waarin Van Dijck er niet alleen van beschuldigd wordt dat hij een prostituee bezoekt, maar ook dat er een constructie wordt opgezet om die prostituee te betalen met publieke middelen. Er is ook sprake van mailverkeer met gewezen minister van Werk Kris Peeters (CD&V).







Na afloop van zijn speech werd Van Dijck meteen weggeleid. Hij is ook niet meer bereikbaar voor commentaar. Geen van de N-VA-woordvoerders konden of wilden iets kwijt over het bericht. “We gaan eerst alle feiten bekijken”, klonk het.

bron: Belga