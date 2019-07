Nieuwe baas voor luchtmachtbasis in Florennes

Kolonel Philippe Goffin is sinds donderdag de nieuwe commandant van de luchtmachtbasis van Florennes. Hij staat aan het hoofd van de tweede tactische wing, die de F-16’s omvat in afwachting van de komst van de nieuwe F-35’s. De eerste van die nieuwe jachtvliegtuigen worden in 2025 verwacht. Voor de F-35’s moet fors in de basis geïnvesteerd worden. Goffin volgt kolonel Didier Polomé op, die de voorbije drie jaar de basis en de 1.200 mensen die er werken heeft geleid. Polomé wordt eind deze maand brigadegeneraal bij een NAVO-commando (Supreme Allied Commander Transformation) in de Amerikaanse staat Virginia.

bron: Belga