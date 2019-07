Iran ontkent incident met Britse tanker in Straat van Hormuz

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft ontkend dat er gisteren in de Perzische Golf een incident heeft plaatsgevonden met een Brits schip. “De voorbije 24 uur was er in de Straat van Hormuz geen voorval met buitenlandse schepen, ook niet met een Brits schip”, verklaarde het militaire elitekorps op zijn website. Kort voordien had de Britse regering het incident net wel bevestigd. “Tegen alle internationale afspraken in hebben drie Iraanse schepen geprobeerd de doorvaart van een handelsschip – de ‘British Heritage’ – in de Straat van Hormuz te blokkeren”, gaf een woordvoerder van de regering in Londen deze morgen aan. Pas toen het fregat ‘HMS Monrose’ van de Britse marine zich tussen de tanker en de Iraanse schepen manoeuvreerde en verbale waarschuwingen uitte, dropen de schepen weer af.

Eerder hadden Amerikaanse media op basis van regeringsbronnen gemeld dat vijf bewapende Iraanse schepen van de Revolutionaire Garde een Britse tanker hadden benaderd en gedwongen koers te zetten richting Iraanse wateren. Een Brits oorlogsschip zou daarop zijn tussengekomen en de Iraanse schepen hebben teruggedrongen.







“We zijn verontrust over deze actie en roepen de Iraanse autoriteiten op de situatie in de regio te helpen kalmeren”, luidt het in de verklaring van het Britse ministerie van Defensie. De Straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeestraten. Ze verbindt de olierijke Golfregio met de open zee. Een groot deel van het wereldwijde olietransport per schip gebeurt via de Straat van Hormuz.

Vorige maand vonden in de regio mysterieuze aanvallen plaats op twee tankers. De Amerikaanse regering wees daarvoor met beschuldigende vinger richting Teheran, dat zelf alle betrokkenheid ontkende. Ook nu ontkent de Revolutionaire Garde dat er zich een incident heeft plaatsgevonden. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Mohamed Jawad Sarif gaat het om “ongegronde insinuaties die tot doel hebben spanningen te veroorzaken”.

Bron: Belga