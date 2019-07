De explosieven die zaterdag gevonden werden in Anderlecht behoorden toe aan een Russische ex-militair, G.A. geboren in 1965 en overleden in 2011. Dat maakte het Brussels parket vandaag bekend op een persconferentie. Het onderzoek toont aan dat er geen enkele link is met de Tourstart of met de terroristische aanslagen die België in de afgelopen jaren meemaakte. Het dossier werd afgesloten.

bron: Belga