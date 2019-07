Fraudenderzoek Belgisch voetbal – Spelers van Beerschot geschrokken door uitspraak BAS: “Maar we blijven strijdvaardig”

De spelers van Beerschot weten sinds woensdag na de tussentijdse uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) dat ze alsnog zullen uitkomen in 1B. “De spelersgroep kreeg een serieuze klap in het gezicht”, reageerde middenvelder Joren Dom donderdag op de website van de Ratten. KV Mechelen en Waasland-Beveren komen uit in 1A, Beerschot en Lokeren spelen volgend seizoen in 1B. Dat is het verdict van het arbitragecollege. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League zijn niet van plan in te grijpen. “Dat was voor de spelers een serieuze klap in het gezicht. Het ongeloof was groot en we waren geschrokken door de uitspraak van het BAS. Maar we moeten dit zo snel mogelijk te boven komen. De ene speler zal er al wat langer over doen dan de andere maar, net als ons bestuur, zijn ook de spelers strijdvaardig”, aldus de 29-jarige Dom, nota bene jeugdspeler van KV Mechelen. “Deze tegenslag zal ons echter niet stoppen. We hebben een sterke kern en onze enige job is zoveel mogelijk wedstrijden proberen te winnen.”

Volgens doelman Mike Vanhamel zal Beerschot hier sterker uitkomen. “Dit heeft geen schade toegebracht aan het groepsgevoel, integendeel. En vandaag op training merkte je dat de wederopstanding is ingezet”, beweert Vanhamel. “We zetten onze voorbereiding gewoon voort. We moeten het ongeloof en de frustratie omzetten in positieve energie. Het enige wat wij kunnen en moeten doen, is keihard trainen en presteren op het veld.”

Nieuwkomer Ryan Sanusi baalt. “Ik ben naar hier gekomen om in 1A te spelen. Dat ons dat nu wordt afgenomen, maakt me best wel kwaad. Als het nog verandert, des te beter. En anders moeten we ons hierbij neerleggen. Het is wat het is. De spelers moeten ons focussen op het voetbal. Wij gaan klaar zijn voor de start van de competitie”, benadrukt de middenvelder.

bron:Â Belga