FIFA gaat racisme in stadions strenger bestraffen

De Wereldvoetbalbond FIFA zal in de toekomst racisme in de stadions strenger aanpakken. Wedstrijden die gestaakt moeten worden omwille van discriminerende gezangen zullen voor de betrokken ploeg eindigen in een nederlaag voor de groene tafel. Dat staat in een nieuw disciplinair reglement, dat de FIFA voorstelde en dat vanaf maandag in voege treedt. “Indien een match moet stopgezet worden omwille van racistisch of discriminerend gedrag zal het team dat in de fout ging voor de groene tafel de wedstrijd verliezen”, staat in het nieuwe reglement. Het nieuwe reglement geldt voor alle FIFA-competities en kan dus ook toegepast worden op een WK of tijdens de kwalificaties voor een Wereldbeker.

Het stopzetten van de match gebeurt in drie fases. In eerste instantie zal de speaker een oproep doen om de racistische of discriminerende slogans te stoppen. Ten tweede kan de scheidsrechter een wedstrijd voorlopig stopzetten en de spelers naar de kleedkamer sturen. Indien de beledigende gezangen of slogans aanhouden, kan de ref de partij definitief stopzetten.







In tegenstelling tot het vorige FIFA-reglement worden ook voorbeelden van discriminerend gedrag gegeven. Het nieuwe reglement spreekt over beledigingen aangaande onder meer “huidskleur”, “etnische origine”, “geslacht”, “handicap”, “seksuele voorkeur”, “taal”, “religie”, “politieke overtuiging”en “rijkdom”.

bron: Belga