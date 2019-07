Akkoord EU-Mercosur – Landbouworganisaties ontmoeten premier en landbouwminister donderdag

De Waalse Landbouwersfederatie (FWA) en de andere landbouworganisaties van het Agrofront (Boerenbond, ABS) hebben donderdag een ontmoeting met premier Charles Michel en de federale minister van Landbouw Denis Ducarme. Ze zullen hun bezorgdheden uiten over het vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie met de Mercosur heeft gesloten, laat de FWA weten. De ontmoeting zal om 10 uur plaatsvinden, terwijl leden van de Waalse landbouworganisatie Fugea van plan zijn om in Brussel met hun tractoren te protesteren tegen dat vrijhandelsakkoord. Ook Fugea kondigde aan dat er een ontmoeting met Michel zal zijn.

De FWA stelt dat de overeenkomsten “zoals die vandaag worden voorgesteld, zeer duidelijk familiebedrijven en de voedselzekerheid van de consumenten opofferen in het voordeel van andere economische sectoren”. De federatie hekelt “de totale nonsens, zeker op het vlak klimaat”. “Door ermee in te stemmen om grote hoeveelheden suiker, rundervlees, gevogelte en ethanol te importeren vanuit Zuid-Amerika, lachen de Europese onderhandelaars de consumenten en landbouwers letterlijk in het gezicht uit”, klinkt het in een mededeling.

De FWA laat weten te overwegen “om de acties door te zetten totdat het akkoord wordt ingetrokken”.

bron:Â Belga