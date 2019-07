Africa Cup 2019 – Tunesië maakt in kwartfinales einde aan sprookje van Madagaskar

Tunesië heeft zich donderdagavond geplaatst voor de halve finales van de Africa Cup in Egypte. De Adelaars van Carthago legden in hun kwartfinale Madagaskar, een debutant op het Afrikaanse landentoernooi, over de knie met 0-3. In de halve eindstrijd wacht voor het team van Dylan Bronn (AA Gent) een confrontatie met Senegal. De doelpunten in het Al Salam Stadium in de hoofdstad Caïro kwamen op naam van Sassi (52.), Msakni (60.) en Sliti (90.+3). Behalve aanvoerder Msakni (Eupen) stond met Bronn (AA Gent) nog een tweede speler uit de Jupiler Pro League in de basis bij Tunesië. Anice Badri (ex-Moeskroen) zat op de bank. Bij Madagaskar voetbalde Charleroi-spits Marco Ilaimaharitra 77 minuten mee.

Madagaskar behaalde in de groepsfase zijn eerste zege ooit op de eindronde van de Africa Cup. Het Malagassisch debuut op het Afrikaans landentoernooi werd na zeges tegen Burundi en ook Nigeria zelfs opgeluisterd met groepswinst. De Barea ging in de knock-outfase gewoon voort op dat elan door Congo uit te schakelen in de achtste finales.

In de halve finales neemt Tunesië het nu op tegen Senegal, dat woensdag al Benin versloeg met 1-0. De tweede halve finale plaatst Nigeria en Algerije tegenover elkaar.

bron: Belga