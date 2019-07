Kris Van Dijck neemt ontslag als Vlaams parlementsvoorzitter

Kris Van Dijck (N-VA) heeft ontslag genomen als voorzitter van het Vlaams Parlement. Volgens P-magazine heeft de N-VA-politicus samen met een prostituee fraude willen plegen. Van Dijk ontkent de aantijgingen die het blad maakte.

De 11 julitoespraak als parlementsvoorzitter in het Brusselse stadhuis moest voor Kris Van Dijck zijn ‘moment de gloire’ worden, maar is uitgedraaid op een nachtmerrie. Net tijdens zijn speech bracht P-magazine een bericht dat Van Dijck samen met een prostituee fraude zou hebben gepleegd. Hij zou in 2014 een escort aan een uitkering van meer dan 5.000 euro hebben geholpen. Van Dijck zou in een e-mail aan toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) om die uitkering gevraagd hebben. Dat bericht komt bovenop het verhaal dat Van Dijck vorige week in dronken toestand tegen een aanhangwagen was gebotst.

Van Dijck trekt voor een deel (opnieuw) het boetekleed aan. “Ik heb in mijn leven fouten gemaakt en ik betreur dat. Maar zoals ik al eerder zei: ik kan de tijd niet terugdraaien.” Maar hij gaat ook regelrecht in tegen de beschuldigingen aan zijn adres. “Ik wil wel één ding duidelijk stellen wat het verhaal dat nu de ronde doet betreft: ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat. De aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect.”

Peeters bevestigt dat het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) een uitbetaling heeft uitgevoerd in een dossier waarover Kris Van Dijck een mail had gestuurd. Maar de voormalige minister benadrukt meteen dat er van zijn kant “geen inhoudelijke tussenkomst” is geweest.

Dewinter voorzitter

Door het ontslag van Kris Van Dijck wordt eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang) de facto voorzitter van het Vlaams Parlement. Dewinter kondigde aan dat hij deze voormiddag het bureau van het parlement zal samenroepen om zich te beraden over wat er nu verder moet gebeuren. “Blijf ik aan als voorzitter tot er een nieuwe regering is, of vinden de andere partijen dat er een nieuwe voorzitter ad interim moet komen”, aldus nog Dewinter.

Verdeelde reacties

Vlaams minister-president en partijgenote Liesbeth Homans reageerde boos op de beschuldigingen na de bekendmaking. “Geen enkele andere bron bevestigt het verhaal van P-Magazine”, zei ze in Villa Politica. Andere partijen roepen op om snel te schakelen in deze zaak. Fractielder Jos D’Haese van oppositiepartij PVDA roept op tot een diepgravend onderzoek naar de “zware beschuldigingen”.