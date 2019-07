De woning van de toekomst is duurzaam en gedeeld

Onze woonst is een belangrijk deel van wie we zijn. Een veranderende mentaliteit en levensstijl hebben dus automatisch ook een invloed op onze manier van wonen. Bovendien zorgen nieuwe technieken voor steeds meer mogelijkheden. En dat vertaalt zich in de populairste woningtrends van de Belg.

Zoals elk jaar heeft projectontwikkelaar Matexi ook nu weer een rapport gepubliceerd van dé woningtrends van dit jaar. Maak je klaar voor duurzame woningen en co-living.

Duurzaam, duurzamer, duurzaamst







We kunnen er niet meer omheen: de klimaatopwarming is een feit en het wordt steeds belangrijker om milieubewust te leven. Dat kan door middel van kleine veranderingen in het dagelijks leven, maar ook tijdens het bouwen en verbouwen kan je duurzaam te werk gaan. Steeds meer bouwbedrijven zetten daarop in en de mogelijkheden zijn dan ook eindeloos.

Diensten uitbesteden

Al je activiteiten combineren is niet makkelijk. Je hebt een drukke job, kinderen, talloze hobby’s… Maar het huishouden is vaak geen prioriteit, waardoor de taakjes zich al snel opstapelen. Daarom willen mensen die dingen steeds meer uitbesteden of verschuiven naar de publieke ruimte. “Een wasplaats, strijkdienst of fietsherstelplaats, het zijn plekken die tot voor kort meestal privéruimtes waren, maar vandaag steeds vaker gedeeld worden”, stelt Clotilde Fally, Project Developer bij Matexi, vast.

Sharing is caring

‘Co’-woorden waren nog nooit zo populair. Eerst was er co-working, toen was er co-housing en vandaag is ook co-living aan een opmars bezig. Er wordt steeds meer belang gehecht aan woongemeenschappen waar bepaalde ruimtes worden gedeeld. Die gedeelde ruimtes brengen mensen samen, wat niet onbelangrijk is. 61% van de Belgen geeft namelijk aan dat sociaal contact het belangrijkste aspect is bij de keuze voor een bepaalde buurt. “Collectieve groenzones, zoals een gezamenlijke tuin, dakterras of moestuin, dragen niet alleen bij aan een gezondere lucht voor de bewoners, ze brengen buren ook dichter bij elkaar”, zegt Caroline Franz van Matexi.

Liever tijdelijk dan vast

Pop-ups zijn in. Tijdelijke kledingzaken, cafés en restaurants zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ook in de bouw- en woonsector is dat te merken. Ontwikkelaars stellen lege panden en sites steeds vaker open voor het publiek. “In plaats van plekken in ontwikkeling te laten verkommeren, geven we ze liever een tijdelijke invulling. Dat laat omwonenden toe om een nieuw woonproject én elkaar beter te leren kennen”, zegt Clotilde Fally. Maar ook flexibel bouwen is een manier om om te gaan met snelle ontwikkelingen. “Steden leven en zijn continu in verandering”, vervolgt Clotilde Fally. “Het komt erop aan gebouwen zo te ontwerpen dat ze flexibel aanpasbaar zijn. De functies moeten vrij en vlot kunnen evolueren, zonder dat grondige renovatiewerken vereist zijn. Zo kan perfect ingespeeld worden op de veranderende noden en dynamiek van de omgeving.”