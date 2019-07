Tour de France – Tim Wellens focust enkel op bergpunten: “Ritzege zat er toch nooit in”

Tim Wellens (Lotto Soudal) slaagde er woensdag tijdens de vijfde etappe in de Tour de France met succes in zijn bolletjestrui te verdedigen. Wellens telt nu zeventien punten, acht meer dan eerste achtervolger Skujins. De Limburger trok in de vroege vlucht van de dag op pad met de Australiër Simon Clarke (EF Education First), de Let Toms Skujins (Trek-Segrado) en de Deense kampioen Mads Würtz (Katusha).

“Het was vandaag niet makkelijk in de vlucht te zitten, want het peloton liet ons niet snel gaan”, opende Wellens na afloop. “Ik wist al snel dat de ritoverwinnning nooit binnen onze mogelijkheden lag en dus heb ik me geconcentreerd op de bergpunten. Elke dag extra in deze trui is een speciale dag. Ik had de trui al gedragen in de Giro, maar in de Tour is het nog specialer. Mijn benen waren niet super vandaag, dus ik ben van plan het morgen naar La Planche des Belles Filles iets rustiger aan te doen. Dan mag mijn kamergenoot Thomas De Gendt op pad gaan. Hij zat deze ronde nog niet in een ontsnapping, maar ik hoop dat morgen zijn dag wordt. Ik ga energie sparen voor de rest van de Tour.”

bron: Belga