Tour de France – Peter Sagan pakt twaalfde ritzege: “Passie doet mij winnen”

Peter Sagan (BORA-hansgrohe) veroverde woensdag met zijn ritzege in de vijfde etappe naar Colmar het twaafde ritsucces in de Tour in zijn carrière. De Slovaak haalde het in een massaspurt voor Wout van Aert en de Italiaan Matteo Trentin. “Passie is de belangrijkste kwaliteit die je nodig hebt om te winnen”, begon Sagan na afloop. “En die heb ik. Ik moet mijn ploegmaats na vandaag nog bedanken. Ze hebben fantastisch werk gewerkt. Dankzij hen heb ik de zege geboekt waar we als team naar op zoek waren. We hebben de wedstrijd de hele dag gecontroleerd, eerst op het vlakke en nadien ook in de heuvelzone. Ik voelde me top, maar je hebt ook altijd een beetje geluk nodig om te winnen. De aanval van Rui Costa was ook nog gevaarlijk, maar we zijn geduldig gebleven. Ik heb in de laatste rechte lijn het juiste wiel genomen en ben op het juiste moment aangegaan. Ik had afgezien op de heuveltjes, maar de benen voelden duidelijk nog goed aan. In de strijd om het groen (hij is op zoek naar een zevende eindzege in het puntenklassement, red.) heb ik nu een voorgift van 47 punten. Dat is mooi, maar er is nog een hele weg te gaan.”

bron: Belga