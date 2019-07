Toekomst wielerploeg Katusha onzeker

De toekomst van Katusha, één van de achttien Worldteams in het peloton, is onzeker. De Duitse firma Alpecin, co-sponsor van de Zwitserse formatie, houdt er na dit seizoen wellicht mee op en volgens de Franse Sportktant L’Equipe kregen de renners te horen dat ze best naar een andere werkgever kunnen uitkijken. Het team zou ook nog geen licentie voor volgend seizoen aangevraagd hebben. Katusha werd in 2009 door de Russische miljardair Igor Makarov gebouwd op de restanten van Tinkoff. Met Jenthe Biermans, Steff Crass en Jens Debusschere heeft het team drie Belgen in de rangen. Dirk Demol is er sportdirecteur.

Manager Jozé Azevedo wou het nieuws vandaag na de vijfde Tourrit niet bevestigen. “Er is nog niets beslist. Er zijn alleen geruchten en speculaties”, verklaarde de Portugees. “Er wordt hard aan dit dossier gewerkt. Wanneer er nieuws is, zullen we dat communiceren. Tot nader order hebben we nog altijd renners onder contract en dienen die dat te respecteren.”







Eén van die renners is de Duitser Nils Politt, de nummer twee van Parijs-Roubaix. “De ploegleiding heeft ons de situatie uitgelegd, maar we mogen er niets over zeggen. Op de eerste rustdag (volgende week dinsdag) zullen we meer weten”, liet die zich ontvallen.

Mogelijk zetten cosponsors Alpecin en Canyon de samenwerking voort met een andere ploeg. De twee bedrijven zijn ontevreden over het management van Katusha en willen hun aflopende contract onder de huidige omstandigheden niet verlengen. Een samenwerking met Corendon-Circus, waarvan kopman Mathieu van der Poel al een persoonlijke overeenkomst heeft met fietsenfabrikant Canyon, is een mogelijkheid. Ook Israël Cycling Academy, dat op een WorldTour-licentie aast, zou vragende partij zijn voor een fusie.

Bron: Belga