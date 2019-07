Bondsactie tegen Mechelen en Waasland-Beveren werd te laat neergelegd

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft vandaag beslist dat KV Mechelen en Waasland-Beveren niet gestraft kunnen worden, omdat de bondsactie tegen beide clubs te laat werd ingesteld. Dat bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De advocaten van KV Mechelen hadden er zowel in eerste aanleg als in beroep bij het BAS op gehamerd: de club kon niet worden gestraft, omdat de Bondsactie moet ingesteld worden voor 15 juni van het “betrokken seizoen”. Met andere woorden voor 15 juni 2018, aangezien de vermeende matchfixing plaatsvond op 11 maart 2018.

Dat argument werd in eerste aanleg van de hand gedaan, maar het BAS houdt er een andere lezing op na dan de Geschillencommissie Hoger Beroep. Volgens het arbitragecollege moeten vorderingen na 15 juni van het betrokken seizoen onontvankelijk worden verklaard. De Geschillencommissie Hoger Beroep, was van mening dat ‘het betrokken seizoen’ sloeg op het seizoen waarin de feiten aan het licht kwamen. Een foute interpretatie, stelt het BAS.







“Het BAS is van oordeel dat de sanctie van degradatie niet kan worden opgelegd aan KV Mechelen en Waasland-Beveren na het seizoen waarin de feiten gepleegd werden”, bevestigt de KBVB in een persbericht. De bond bevestigde ook de samenstelling van de reeksen, met Malinwa en Waalsand-Beveren in 1A en Beerschot en Lokeren in 1B.

Vreemd genoeg sprak het BAS zich niet uit over het verbod op Europees voetbal en deelname aan de Croky Cup. Ook over de andere beklaagden, zoals makelaar Dejan Veljkovic, is nog geen beslissing.

De KBVB laat nog weten dat het de UEFA op de hoogte zal brengen van de uitspraak en onthoudt zich verder van commentaar.

bron:Â Belga