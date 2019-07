Africa Cup 2019 – Troost-Ekong (ex-Gent) helpt Nigeria in extremis aan ticket voor de halve finales

Nigeria heeft zich woensdagavond in de Egyptische hoofdstad Cairo in extremis geplaatst voor de halve finales van de Africa Cup. De Nigerianen, nog afwezig op de vorige eindronde van de Africa Cup, hadden een treffer van William Troost-Ekong (ex-AA Gent) een minuut voor tijd nodig om Zuid-Afrika te kloppen met 2-1. Het team van bondscoach Gernot Rohr treft in de halve eindstrijd de winnaar van Ivoorkust-Algerije, een wedstrijd die donderdag wordt afgewerkt. Nigeria kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via een frommelgoal van Chukwueze, maar Zuid-Afrika kwam twintig minuten voor tijd langszij dankzij een kopbaldoelpunt van Zungu. Verlengingen dreigden, maar dat voorkwam een voormalig AA Gent-duo. Troost-Ekong profiteerde van een flater van de Zuid-Afrikaanse doelman Williams en trapte de hoekschop van invaller Moses Simon tegen de netten.

Bij Nigeria stonden naast Troost-Ekong ook Kenneth Omeruo (ex-Standard) en Wilfred Ndidi (ex-Genk) in de basis. Moses Simon (ex-Gent) viel in, terwijl Samuel Kalu (ex-Gent), Henry Onyekuru (ex-Eupen en Anderlecht) en Victor Osimhen (Charleroi) op de bank bleven. Bij Zuid-Afrika was er een basisplaats voor Percy Tau (ex-Union). Lars Veldwijk (ex-Kortrijk) kwam in het slot nog op het veld, Darren Keet (ex-Kortrijk) was reservedoelman.

Eerder op de dag plaatste Senegal zich als eerste voor de halve finales van de Africa Cup, dankzij een 1-0 zege tegen Benin.

bron: Belga