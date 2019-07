KV Mechelen én Waasland-Beveren mogen van BAS in 1A spelen

Voetbalclubs KV Mechelen en Waasland-Beveren spelen volgend jaar in 1A, de hoogste Belgische voetbalklasse. Dat heeft het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) beslist. Mechelen was eerder veroordeeld tot degradatie naar 1B na matchfixing in een wedstrijd tussen de twee ploegen op het einde van het seizoen 2017-2018.

De bestuurs- en kleedkamers van KV Mechelen en Waasland-Beveren kunnen opgelucht adem halen. De twee voetbalclubs mogen komend seizoen aantreden in 1A, de hoogste klasse van het Belgische voetbal, oordeelde het BAS in een tussentijdse beslissing. Tegen beide clubs liep een onderzoek naar matchfixing van hun onderlinge wedstrijd op 11 maart. Voor Waasland-Beveren is het nieuws geen grote verrassing, want het was in eerste aanleg al vrijgesproken, maar voor Mechelen is dat het wel. De club was eerder door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) veroordeeld tot een degradatie naar 1B, uitsluiting van de Europese competities en deelname aan de Beker van België.







Het BAS oordeelt nu dat degradatie geen sanctie kan zijn voor KV Mechelen. “Dus mag Mechelen na de verdiende sportieve promotie in 1A starten”, verduidelijkt de Antwerpse club op zijn website. “Het BAS heeft verder nog geen uitspraak gedaan over een volledige vrijspraak of andere mogelijke sancties. Of KV Mechelen Europees aan de slag zal kunnen, is op dit moment nog niet duidelijk, daar spreekt het BAS zich nog niet over uit. Eén ding is wel zeker: op 27 juli speelt KV Mechelen zijn eerste wedstrijd van de competitie in 1A op het veld van Zulte Waregem.”

Lokeren overweegt schadeclaim

De tussentijdse uitspraak van het BAS is slecht nieuws voor Sporting Lokeren en Beerschot. Die eerste club degradeerde afgelopen seizoen en hoopte op een straf voor Mechelen of Waasland-Beveren om in 1A te blijven. Beerschot werd vorig seizoen in 1B tweede achter Mechelen en zag zich door het schandaal volgend seizoen al in 1A spelen.

“We hadden ons wel al een beetje op ingesteld op 1B”, verklaarde Lokeren-woordvoerder Guy Van den Broeck. “Een schadeclaim behoort wel tot de mogelijkheden. Bij onze voorzitter is de woede behoorlijk groot en hij hintte al in die richting. Het is ook afwachten wat de andere benadeelde clubs gaan doen. Ik vrees dat het laatste juridische woord hier nog niet over gezegd is.”