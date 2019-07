Brusselse Zuidfoor gaat zaterdag van start en zet kinderen centraal

Zaterdag heeft Brussel er tijdelijk een nieuwe trekpleister bij. Dan start de jaarlijkse Zuidfoor en kunnen mensen tot en met 18 augustus weer genieten van 130 attracties in het zuidwesten van de hoofdstad. Dankzij het thema ‘The kids are back in town’ staan de jongste bezoekers dit jaar centraal.

De zangeres Typh Barrow is dit jaar de allereerste meter van de 139ste Brusselse Zuidfoor, die plaatsvindt van 13 juli tot en met 18 augustus. Ze werd samen met het thema van dit jaar ‘The kids are back in town’ voorgesteld door Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI).







De jaarlijkse zomertraditie van de Zuidfoor plant dit jaar opnieuw 130 attracties neer over een twee kilometer lange strook tussen de Hallepoort en de Anderlechtsepoort. De families en vooral de kinderen die komen genieten van al het vertier, krijgen dit jaar een centrale rol. Het thema ‘The kids are back in town’ is een eerbetoon aan de foorkramers die attracties van generatie op generatie doorgeven. En tegelijkertijd benadrukt het dat de vreugde en verwondering van kinderen de drijvende kracht is achter de kermis, luidt het.

“Mijn eerste lief won hier een knuffel voor mij”

De allereerste meter van de Zuidfoor, Typh Barrow, kan over die mooie herinneringen aan de kermis meespreken. “Bij mij waren dat de smoutebollen die overladen werden met suiker en altijd te warm waren om op te eten. Of de knuffel die mijn eerste liefje voor me won aan het schietkraam”, vertelt ze.

De Zuidfoor wordt het eerste grote evenement van de stad Brussel sinds beslist werd om vanaf 1 juli alle wegwerpplastic voor eenmalig gebruik te verbieden. “Er komt een grote bewustmakingscampagne op het terrein en we bieden de foorkramers verschillende alternatieven aan. Maar het is nog geen strikt verbod. We gaan ze helpen om deze beweging in gang te zetten”, zegt schepen Maingain.