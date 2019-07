“A$AP Rocky moet in onmenselijke omstandigheden leven”

A$AP Rocky (30) zit nu al een week vast in een Zweedse cel. Volgens zijn manager wordt de rapper onder onmenselijke omstandigheden vastgehouden in Stockholm. Hij startte ondertussen ook een petitie, die al door tal van sterren werd gesteund.

De rapper werd gearresteerd na betrokken te zijn geweest bij een gevecht. In een video van het gevecht, gedeeld door de Zweedse krant, was te zien hoe de rapper een man tegen de grond werkt, waarna het slachtoffer door anderen wordt geschopt.







Een week later zit de werelberoemde muzikant nog steeds vast. Volgens website TMZ en zijn manager zit hij in inhumane omstandigheden. Zo zou de gevangene in de cel naast hem voortdurend met zijn hoofd tegen de muur slaan en uitwerpselen in het rond gooien. Daarnaast zou het water niet drinkbaar zijn en het eten zo slecht, dat A$AP het moet stellen met één appel per dag.

Petitie

Om zijn pleidooi kracht bij te zetten, heeft de Amerikaanse manager van de rapper een petitie gestart. Zijn petitie op Change.org was vannacht al ruim 200.000 keer getekend. Met de hashtag #justiceforrocky spraken ook al tal van celebs hun steun uit.

Voir cette publication sur Instagram Always strive and prosper. Love you very much #justiceforrocky Une publication partagée par @ postmalone le 9 Juil. 2019 à 10 :56 PDT









Me 3 will never hit Sweden again… #freeflacko https://t.co/LRXoxGJtM9 — cookin up LB3 (@lilyachty) July 8, 2019





Deze zondag zou A$AP Rocky normaliter optreden op Dour, maar die deadline lijkt zeer nipt te gaan worden.