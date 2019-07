Twitter verscherpt regels tegen haatcommentaren

Twitter heeft dinsdag nieuwe regels ingevoerd, waardoor haatberichten die gericht zijn tegen religieuze groepen verwijderd kunnen worden. Het sociale medium moet wel eerst geïnformeerd worden over deze tweets, maar zou ze dan zelf verwijderen, klinkt het. Instagram wil dan weer de strijd tegen online pesten aangaan. In de huidige gebruiksvoorwaarden van Twitter is het al verboden om dreigberichten te formuleren op basis van ras, etniciteit, religieuze overtuiging, enz… Maar nu worden de regels verscherpt en is een rechtstreekse aanval niet langer noodzakelijk. Een algemeen haatbericht volstaat. “Onderzoek heeft aangetoond dat de ontmenselijking van taal de risico’s vergroot”, klinkt het.

Instagram heeft op zijn beurt een nieuwe toepassing gelanceerd waardoor online pesten bemoeilijkt wordt. Het start een test waarbij gebruikers commentaar van een bepaalde account kunnen blokkeren en zo onzichtbaar maken voor derden. Mensen die toch een kwetsende commentaar willen publiceren, krijgen via artificiële intelligentie het voorstel om er nog eens over na te denken.







Bron: Belga