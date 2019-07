Panamese president stelt bemiddeling voor in Venezuela

De nieuwe president van Panama, Laurentino Cortizo, heeft voorgesteld om te bemiddelen tussen de regering en de oppositie in Venezuela. Hij wil zo tot een “onderhandelde en democratische” oplossing komen voor de huidige crisis. Cortizo, die op 1 juli aantrad, deed het aanbod in een interview dat maandag werd uitgezonden door CNN in het Spaans. Hij verwierp daarin het idee voor een eventuele buitenlandse militaire interventie in Venezuela.

“Ik geloof niet dat de oplossing in Venezuela een gewapende oplossing is”, zei de Panamese president. “Het is nu het juiste moment om een integrale, onderhandelde en democratische oplossing te bereiken.”







Met zijn kritiek op een militaire interventie reageerde Cortizo op recente verklaringen van oppositieleider Juan Guaido, die zichzelf uitriep tot interimpresident en die steun kreeg van een vijftigtal landen. Guaido zei dat het Venezolaanse parlement, de enige Venezolaanse instelling onder controle van de oppositie, weldra zal beslissen dat Venezuela zich weer aansluit bij het Inter-Amerikaanse Verdrag van Wederzijdse Bijstand (TIAR).

Dit regionale akkoord, over wederzijdse militaire bijstand, zou een mogelijke buitenlandse militaire interventie wettelijk mogelijk maken. De VS, die het vertrek willen van socialist Nicolas Maduro als president, hebben zo’n interventie al meermaals geopperd. “Militaire actie in Venezuela zal tot talrijke doden leiden”, zei Cortizo. “En ze zal lang duren.”

De VS vielen in 1989 Panama binnen om dictator Manuel Noriega af te zetten. Officieel vielen er 500 doden, maar meerdere bronnen schatten de dodentol in op enkele duizenden.

Cortizo’s voorstel valt op een moment dat de onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de regering en van de oppositie maandag zijn hervat op de Barbadoseilanden. Het is al de derde ronde onderhandelingen sinds mei. Cortizo is bereid tot latere onderhandelingen in Panama.

