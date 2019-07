Europa vraagt Iran om “zonder uitstel” uraniumverrijking terug te schroeven

Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie maken zich ernstig zorgen over het feit dat Iran sinds gisteren uranium verrijkt tot meer dan 4,5 procent, nadat het al komaf had gemaakt met de verplichting om maximaal 300 kilogram verrijkt uranium te stockeren. In een gezamenlijke mededeling vragen de Europese ondertekenaars van het nucleair akkoord met Iran aan de islamitische republiek om zich “zonder uitstel” weer aan de voorwaarden van het akkoord te houden. Het internationale atoomenergieagentschap IAEA bevestigde maandag dat Iran zich niet langer houdt aan de bovengrens van 3,67 procent verrijkt uranium. De overschrijding van deze limiet luidde de tweede, meer gevoelige fase in van de geleidelijke terugtrekking van Iran uit het nucleaire akkoord. Het vier jaar oude akkoord staat op losse schroeven sinds de Verenigde Staten zich er vorig jaar uit terugtrokken en nieuwe economische sancties oplegden aan Iran.

De andere ondertekenaars van het JCPOA, zoals het akkoord officieel heet, doen sindsdien verwoede pogingen om de afspraken uit 2015 te doen naleven. Ook nu vraagt Europa het akkoord niet te schenden. “Iran zegt dat het binnen het kader van het JCPOA wil blijven handelen. Het moet die woorden dan ook in daden omzetten door zonder uitstel zijn (verrijkings)activiteiten terug te draaien en het JCPOA volledig na te leven”, zeggen de buitenlandministers van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in een gezamenlijke mededeling met Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de Europese Unie. Ze vragen dat de ondertekenaars van het akkoord zo snel mogelijk rond de tafel gaan zitten.







De spanningen rond Irans nucleaire activiteiten draaien rond de vraag of het land kernwapens zal willen en kunnen ontwikkelen. Europa roept alle partijen op “zich verantwoord te gedragen”.

Het JCPOA werd in juli 2015 overeengekomen tussen Iran, China, Frankrijk, Rusland, het VK, de VS (de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad), Duitsland en de EU.

bron: Belga