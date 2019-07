“Dode en zwaargewonde na schietincident met politie in Antwerpen”

Bij een schietincident aan de Plantin en Moretuslei in Antwerpen deze namiddag zijn volgens verschillende media een dode en een zwaargewonde gevallen. De politie en het parket kunnen het nieuws voorlopig niet bevestigen. Een geesteszieke man zou de conciërge van zijn appartementsgebouw aangevallen hebben met een mes, waarop hij doodgeschoten werd door de politie. Volgens de informatie van verscheidene nieuwsmedia werd de politie vandaag gecontacteerd door een vrouw die zich zorgen maakte om haar geesteszieke zoon. Toen de politie samen met de conciërge aanklopten bij het appartement van de man, zou deze de conciërge aangevallen hebben met een mes. Hij werd daarop doodgeschoten door de politie. De conciërge werd zwaargewond afgevoerd. Bij de interventie raakten geen agenten gewond.

Door het incident was het kruispunt van de Plantin en Moretuslei een tijdlang afgesloten en vroeg de politie om de omgeving van het stadspark te mijden. Op Twitter laat de politie rond 18 uur weten dat de straat stadinwaarts weer vrij is voor auto’s. Staduitwaarts blijft de straat afgesloten tussen de Quinten Matsijslei en de Mercatorstraat.







Omdat de lokale politie betrokken partij is, loopt er een onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie. In afwezigheid van Bart De Wever, die op een congres in Colombia is, volgt waarnemend burgemeester Koen Kennis de situatie mee op.

bron: Belga