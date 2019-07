VIDEO. Dit zijn de laatste beelden van de verongelukte alpinisten in Himalayagebergte

Nu het klimseizoen erop zit, zijn speciale teams Sherpa’s in het Himalayagebergte nog steeds op zoek naar alpinisten die nooit zijn teruggekeerd. Onlangs werden zeven lichamen geborgen. Eén klimmer uit hetzelfde gezelschap is nog steeds vermist. Intussen is de GoPro-camera van de groep terecht, met daarop de beelden van hun laatste tocht…

De beelden werden vrijgegeven op Twitter door de Indo-Tibetaanse grenspolitie. Ze zullen de beelden nu gebruiken om te achterhalen wat er precies is misgelopen.







De GoPro-camera werd gevonden op een hoogte van 5.800 meter, niet ver van de plek waar de lichamen gevonden zijn. Op die camera stonden twee video’s van de fatale klimtocht. De eerste video is ’s nachts gefilmd en de tweede overdag. Op die laatste draagt de alpinist die achteraan loopt de Go Pro, waardoor de eerste zeven klimmers goed te zien zijn. De klank is echter beperkt. Je hoort enkele de snijdende wind.

Last visuals of the mountaineers’ team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y — ITBP (@ITBP_official) July 8, 2019

Zoekactie gestaakt

De groep bestond uit acht ervaren klimmers, vier Britten, twee Amerikanen, een Australische vrouw en een Indiër. Hun missie was de Nanda Devi beklimmen, met z’n 7.816 meter de op één na hoogste berg van India. Toen de alpinisten op 26 mei niet terug waren in het basiskamp, werd alarm geslagen. Zeven van hen werden intussen dood teruggevonden. Eén klimmer is nog steeds vermist, maar door slechte weersomstandigheden werd de zoektocht stopgezet.