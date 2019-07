Psychiater van Kim De Gelder: “Het was zijn bedoeling om de hele straat uit te moorden”

Tien jaar geleden richtte Kim De Gelder een bloedbad aan in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Hij kreeg levenslang, maar zijn psychiater en advocaat blijven erbij dat hij ontoerekeningsvatbaar is.

Op 23 januari 2009 stormde de toen 20-jarige De Gelder het kinderdagverblijf Fabeltjesland binnen, gewapend met een mes. Hij stak twee baby’s en een kinderverzorgster dood en verwondde nog twaalf kinderen. Een week eerder bracht hij een inwoonster van Beveren, Elza Van Raemdonck, om het leven door 17 messteken.







De Gelder kreeg levenslang, maar tot op de dag van vandaag wordt getwijfeld aan de toerekeningsvatbaarheid van De Gelder. Op basis van een nieuw verslag door de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij (KBM) werd de nu 30-jarige De Gelder tijdelijk geïnterneerd.

Geen eerlijk proces

Zijn psychiater Karel Ringoet en zijn advocaat Jaak Haentjens beweren dat hij al van vóór de moorden aan schizofrenie lijdt en dus ontoerekeningsvatbaar verklaard had moeten worden. “De Gelder is toerekeningsvatbaar verklaard op basis van een rapport van vijf psychiaters die door het parket waren aangesteld, onder leiding van Roger Deberdt. Het omschreef De Gelder als een seriemoordenaar met narcistische en antisociale trekken, die bovendien een geestesziekte veinsde om onder zijn straf uit te komen. Dat rapport was een aanfluiting van de objectiviteit. Het nieuwe verslag sterkt mij in die overtuiging. Voor mij is het het ultieme bewijs dat De Gelder destijds geen eerlijk proces heeft gekregen. Alleen durft niemand dat luidop te zeggen”, vertelt Haentjens in Humo.

Nooit meer vrijkomen

Haentjens is van mening dat De Gelder nooit meer mag vrijkomen omdat hij – wellicht onomkeerbaar – ziek is. “En gevaarlijk. Hadden ze hem na Fabeltjesland niet gepakt, dan had hij ongetwijfeld nog gemoord. En als hij vandaag vrijkomt, is het zo goed als zeker dat hij herbegint. Hij mag nooit meer vrijkomen, daar is iedereen het over eens, ook zijn ouders”, klinkt het.

“Drama in Fabeltjesland had vermeden kunnen worden”

Psychiater Karel Ringoet legt uit dat De Gelder nog ergere plannen in zijn hoofd had, maar dat het drama in Fabeltjesland ook vermeden had kunnen worden. “Het is een wonder dat hij maar vier moorden heeft gepleegd. Een week voor Fabeltjesland heeft hij een boerin in Vrasene vermoord, Elza Van Raemdonck. Die woonde in de Galgstraat. Volgens hem was het een straat waar slechte mensen woonden. De duivel huisde daar, en de bewoners straalden negatieve energie uit. Het was zijn bedoeling om van deur tot deur te gaan en de hele straat uit te moorden, plus de bewoners van de belendende straat.”

“Bij het eerste huis had hij pech, die mensen waren niet thuis. Elza Van Raemdonck had minder geluk. Hij heeft aangebeld, vermomd als inspecteur van de watermaatschappij, en zodra hij binnen was, heeft hij ze neergestoken. Zeventien messteken. Hij heeft zijn mes schoongemaakt en is naar buiten gegaan. Toevallig zag hij in de verte twee politiecombi’s rijden. Hij dacht dat de politie al op de hoogte was van de moord – wat natuurlijk niet kon – en is op de vlucht geslagen. Als hij toen die politiecombi’s niet had gezien, had hij de hele straat proberen uit te moorden. Wellicht was hij dan al eerder gepakt door de politie, en dan was het drama in Fabeltjesland niet gebeurd”, aldus Ringoet.