Energie nodig? Dit trucje werkt beter dan koffie en is helemaal gratis!

Na een slechte nacht heb je al snel de neiging om hele sloten koffie te drinken. Het begint ’s ochtends al en voor je het weet heb je op zo’n dag vijf, misschien wel tien kopjes op. Bovendien bezorgt koffie je een tijdelijke energieboost, maar keer op keer val je daarna weer in een cafeïnedipje. Erg vervelend en nu biedt de wetenschap eindelijk uitkomst.

Koffie drinken doe je of omwille van de smaak, of omdat je energie nodig hebt. Vooral als je liters per dag drinkt, is dat waarschijnlijk niet alleen omdat je het lekker vindt. Cafeïne is nu eenmaal slechts korte tijd actief en wanneer het effect is uitgewerkt, slaat de vermoeidheid eens zo hard toe.

Traplopen







Een onderzoek van de University of Georgia onderzocht achttien jonge vrouwen die allemaal te kampen hadden met een slaaptekort. Zij kregen in het eerste deel van het experiment 50 milligram koffie binnen, wat ongeveer overeenkomt met de hoeveelheid cafeïne in een blikje frisdrank of een mok zwarte thee. In het tweede deel moesten ze aan een gestaag tempo tien minuten lang de trap op en af wandelen. Uit de bevindingen bleek dat de deelneemsters meer energie kregen van het traplopen dan van de cafeïne. Bovendien voelden ze zich ook krachtiger. Het experiment werd enkel getest op vrouwen, maar wij gokken dat het ook voor mannen geen kwaad kan om even de benen te strekken.