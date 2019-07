Agenten betalen voor dievegge nadat ze zien wat er in haar tas zit

Enkele agenten van de New Yorkse politie trokken grote ogen bij een geval van winkeldiefstal. In eerste instantie wouden ze de dievegge arresteren, maar toen ze zagen wat ze gestolen had, betaalden ze prompt haar boodschappen.

De patrouille was eigenlijk heel toevallig in de supermarkt om lunch te kopen. Daar werden ze aangesproken door de beveilingsagenten die een vrouw hadden zien stelen.







“Ik vroeg haar wat er aan de hand was”, aldus inspecteur Louis Sojo achteraf op een persconferentie. “Ze vertelde me dat ze honger had. Ik keek in haar tas en zag drie kartonnen doosjes met eten dat ze uit het buffet geschept had. We besloten met één blik naar elkaar dat wij ervoor zouden betalen. Ik vond het helemaal niet zo een big deal, maar ze was erg emotioneel dat we dat voor haar deden. Ze kon zelfs niet meer spreken. Het enige wat ze nog kon uitbrengen was: ‘dank je’.”

This woman was being held by security.

She had food in her bag she didn’t pay for.

When the NYPD showed up, they paid for her food. Happy 4th…! #July4th #FourthOfJuly #NYPD pic.twitter.com/zWHV1Fn1Wg — paul bozymowski (@pboz) July 4, 2019



Een andere klant nam een foto van de emotionele scène en postte die op Twitter. Intussen werd de foto al duizenden keren geliket.

Volgens de agenten zelf deden ze gewoon hun plicht. “Ik doe dit werk al 22 jaar en dit is niet de eerste keer dat ik zoiets doe”, aldus Sojo. “Hetzelfde geldt voor mijn collega’s. We doen het niet constant, maar als je naar iemands gezicht kijkt en ziet dat die persoon je nodig heeft en echt honger lijdt, dan kan je daar moeilijk je rug voor keren. Zo zijn we niet opgevoed.”

Bron: Het Laatste Nieuws