Tour de France – Kasper Asgreen overgebracht naar ziekenhuis

De Deen Kasper Asgreen van Deceuninck – Quick-Step is na zijn valpartij in het slot van de derde etappe in de Ronde van Frankrijk overgebracht naar het ziekenhuis, zo maakte Deceuninck – Quick-Step maandagavond bekend. In het slot van de rit richting Epernay crashte de 24-jarige Deense kampioen tijdrijden tegen een verkeersbord. Met een nieuwe fiets haalde hij alsnog de finishlijn enkele kilometers verderop, nadien werd hij naar het ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek. Komende nacht wordt zijn toestand verder opgevolgd door de medische staff van de wielerploeg, dinsdagochtend wordt er tot slot beslist of de renner nog zal starten in de vierde etappe. Daarin start The Wolfpack met de gele trui voor Julian Alaphilippe, die maandag bij de eerste aankomst in Frankrijk voor eigen volk mocht zegevieren.

bron: Belga