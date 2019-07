Oekraïense president wil Poetin ontmoeten voor vredesgesprekken in Minsk

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin opgeroepen tot een ontmoeting voor vredesgesprekken in het Wit-Russische Minsk. “We moeten praten? Laten we praten”, aldus Zelensky in een videoboodschap aan Poetin op sociale media. Zelensky ontvangt later vandaag topfunctionarissen van de Europese Unie in Kiev. De Oekraïense president stelde voor dat de leiders van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Wit-Rusland de vredesgesprekken bijwonen, die volgens hem in Minsk kunnen plaatsvinden.

Het Oekraïense leger vecht de afgelopen vijf jaar tegen door Rusland gesteunde separatisten in de twee meest oostelijke regio’s van het land. Zelensky, die twee weken geleden de eed heeft afgelegd, stelde een oplossing voor het conflict als zijn belangrijkste prioriteit. Volgens schattingen van de Verenigde Naties kwamen ongeveer 13.000 mensen om het leven in het conflict, dat begin 2014 uitbarstte. Toen werd president Viktor Janoekovitsj afgezet, die toen een pro-Russische koers voer.







Rusland ontkent direct betrokken te zijn in het conflict. Moskou oordeelt dat het enkel een bemiddelaar is. Op internationale vredesgesprekken sprak Poetin voor de rebellen.

De Oekraïense president ontvangt later vandaag topfunctionarissen van de Europese Unie voor een top in Kiev. Bedoeling is de banden tussen Oekraïne en de EU aan te halen. Het eerste buitenlandse bezoek van Zelensky als president vorige maand was aan Brussel, als een blijk van solidariteit.

De afgelopen vijf jaar steunde de EU ook steeds Kiev. “De tragedie in oostelijk Oekraïne duurt voort, met rampzalige humanitaire gevolgen voor de lokale mensen die in de val zitten door de oorlog van Rusland”, aldus Europees president Donald Tusk, afgelopen weekend op bezoek aan het oorlogsgebied Loehansk, in het gezelschap van Zelensky.

Bron: Belga