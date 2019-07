Kyriakos Mitsotakis stelt regering voor

De nieuwe Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, de leider van het rechtsconservatieve Nea Dimokratia, heeft vanavond, nadat hij de eed afgelegd had in het presidentieel paleis van Athène, zijn regering voorgesteld. Mitsotakis versloeg gisteren Alexis Tsipras van het linkse Syriza bij de verkiezingen. De nieuwe minister van Financiën is de 45-jarige econoom Christos Staikouras, die tussen 2012 en 2015 al onderminister van Financiën was.

Minister van Buitenlandse Zaken wordt de 59-jarige Nikos Dendias, die in 2013 minister van Openbare Orde was toen er een onderzoek ingesteld werd naar de neonazistische partij Nieuwe Dageraad na de moord op een antifascistische rapper. Ter info: Gouden Dageraad heeft de kiesdrempel deze keer niet gehaald.







Adonis Georgiadis, de 46-jarige ondervoorzitter van de partij en behorend tot de rechtse vleugel van de partij, krijgt de portefeuille van Ontwikkeling en Investeringen.

De Griekse kiezer stemde gisteren Syriza van Alexis Tsipras naar huis, en bezorgde Mitsota

kis’ partij een klinkende overwinning. Nea Demokratia won een absolute meerderheid van 158 van de 300 zetels in het parlement. Syriza viel terug van 149 naar 86 zetels.

Gisteren zei Mitsotakis klaar te zijn “de handen uit de mouwen steken”. Hij kondigde ook aan dat parlement niet met zomerreces gaat maar onmiddellijk begint te werken aan hervormingen.

Bron: Belga