Djokovic wacht Goffin op in kwartfinales

Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon. Daarin neemt de Servische titelverdediger het eerstdaags op tegen onze landgenoot David Goffin (ATP 23). Het topreekshoofd ondervond in zijn achtste finale niet al te veel tegenstand van de Franse Next Gen-speler Ugo Humbert (ATP 66): 6-3, 6-2 en 6-3 na 1 uur en 42 minuten. De 32-jarige Djokovic schreef Wimbledon al vier keer op zijn naam (in 2011, 2014, 2015 en 2018). Vorig jaar versloeg hij in de finale Kevin Anderson (ATP 8).

Zijn eerstvolgende tegenstander in de kwartfinales is Goffin. De Luikenaar plaatste zich eerder vandaag voor de eerste keer in zijn carrière bij de laatste acht op Wimbledon, dankzij winst in de vierde ronde op het Londense gras van de All England Club tegen de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 37). Goffin, het 21e reekshoofd, haalde het op court drie met 7-6 (11/9), 2-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 58 minuten.







Goffin staat voor de zevende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Een achtste finale in 2015 en 2016 was zijn beste resultaat tot dusver. Vorig jaar ging hij er al in de eerste ronde uit. Met Djokovic, die op Wimbledon voor de elfde keer in de kwartfinales staat, wacht er hem nu een loodzware tegenstander. In de onderlinge duels staat het 5-1 voor de Serviër, maar die ene zege boekte Goffin wel in hun laatste duel. Dat was twee jaar geleden in de kwartfinales van het ATP Masters 1.000 van Monaco.

Wimbledon is na Roland Garros (in 2016) en de Australian Open (in 2017) het derde grandslamtoernooi waar Goffin de kwartfinales haalt.

bron: Belga