David Goffin staat voor het eerst in kwartfinales

David Goffin (ATP 23) zit voor de eerste keer in zijn carrière bij de laatste acht op Wimbledon. De Luikenaar versloeg vandaag in de vierde ronde op het Londense gras van de All England Club de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 37) in vier sets. Goffin, het 21e reekshoofd, haalde het op court drie met 7-6 (11/9), 2-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 58 minuten. Het was het zevende onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en de 35-jarige Verdasco. De zes vorige, waarvan geen enkel op gras, hadden ze onder elkaar verdeeld (3-3).

In een gelijkopgaande eerste set, waarin Goffin een snelle break niet kon vasthouden, moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin kreeg Verdasco vijf setpunten maar was het Goffin die, bij zijn tweede setpunt, de beslissing forceerde (11/9). De tweede set was duidelijk in het voordeel van Verdasco. Na een snelle break stoomde hij door naar 6-2 winst.







In de derde manche ging Goffin bij 4-3 door de opslag van zijn tegenstander. In het volgende opslagspel verzilverde hij die break. Set vier was in evenwicht tot het zevende spel. Toen brak Goffin (4-3) en die voorsprong gaf hij niet meer uit handen.

Goffin staat voor de zevende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Een achtste finale in 2015 en 2016 was zijn beste resultaat tot dusver. Vorig jaar ging hij er al in de eerste ronde uit. Wimbledon is na Roland Garros (in 2016) en de Australian Open (in 2017) het derde grandslamtoernooi waar Goffin de kwartfinales haalt. Hij mag nu uitkijken naar een duel tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1). Die moet in de vierde ronde wel nog voorbij de Fransman Ugo Humbert (ATP 66).

bron: Belga